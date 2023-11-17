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03:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Приморье пожарные спасли из горящего дома 15 человек

Во Владивостоке утром 17 ноября из горящих гостинок спасли 15 людей.

Источник: Комсомольская правда

Утром 17 ноября во Владивостоке загорелись гостинки на проспекте Красного Знамени. Пожарные спасли из огня девятиэтажного здания 15 человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморского края.

Звонок о пожаре поступил в 6:23, уже через шесть минут на месте работали спасатели. При помощи специальных устройств по лестничным маршам спустили 12 человек, троих вызволили из огненной ловушки при помощи автолестницы. Также спасателями эвакуировано 40 человек.

«На момент прибытия пожарных горели полы в коридоре на пятом этаже, в подъезде валил густой черный дым. Огонь повредил полы в коридоре подъезда, двери трех гостинок и частично одну квартиру на общей площади около 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

Напомним, буквально за сутки перед этим пожаром в пригороде Владивостока у семьи дотла сгорел дом. Маму и двух детей отправили в больницу с отравлением от угарного газа. Трагедия произошла утром 16 ноября. По неизвестным пока причинам двухэтажный деревянный коттедж вспыхнул как спичка. В разгар холодов мать и ее дети остались без крыши над головой.

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