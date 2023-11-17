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04:34 (мск), источник: Комсомольская правда

От взрыва проснулись взрослые и дети: в Приморье группа парней сбросила с балкона гранату

В Фокино компания парней бросила в жилой двор гранату и все записала на видео.

В Фокино компания парней отдыхала на квартире и в какой-то момент выяснилось, что у одного из них есть граната. Недолго думая, молодые люди решили, что будет весело бросить ее прямо во двор жилого дома с балкона. Взрыв прозвучал в 23:50, от шума проснулись взрослые и дети, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Сначала люди не поняли, что произошло, а позже в сети появилось видео этой «шутки». Тогда все стало понятно, конечно же жильцы были не в восторге, узнав, что кто-то едва не подорвал машины или случайного прохожего. А это вполне могло произойти. На видео отчетливо слышно, как один из участников говорит: «Погоди, не кидай, давай подождем пока машина проедет».

В полицию пока из местных никто не обратился, но люди активно высказывают свое недовольство под публикациями с видео. Редакция связалась с пресс-службой МВД края, чтобы узнать, будет ли проводиться проверка после распространения данного ролика в соцсетях. Пока ответа не поступило.

Предварительно известно, что взрывчатое устройство было предназначено для игры в страйкболл. Тем не менее оно вполне представляло смертельную опасность, если бы свалилось кому-то на голову.

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