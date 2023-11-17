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04:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Супругов из Хабаровского края лжеброкеры обманули на 5 млн рублей

Пара поверила в возможность быстро и просто заработать.

Источник: Freepik

Лжеброкеры вновь «ловят» жителей Хабаровского края, желающих быстро и просто заработать. Так, поверив в привлекательную схему, супружеская пара из Вяземского района региона лишилась 5 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сотрудникам правоохранительных органов супруги рассказали, что в целях дополнительного дохода решили начать инвестировать. Поиск подходящих программ начали в Интернете, и вскоре с ними связался незнакомец.

— Он убедил супружескую пару открыть специальные счета на бирже, скачать приложение, при помощи которого они смогут зарабатывать путем инвестирования. В течение несколько месяцев, следуя рекомендациям лжеброкеров, мужчина и женщина перечислили порядка 5 миллионов рублей личных и кредитных средств на участие в биржевых сделках, — прокомментировали в ОМВД по Вяземскому району.

Через некоторое время супруги захотели вывести вложения, однако приложение оказалось заблокированным. Тогда пара связалась с помощником лжеброкера, который сообщил, что для доступа к странице необходимо заплатить еще дополнительные 900 тысяч рублей. На этом этапе супруги поняли, что стали жертвой мошенников.

Аферистов, причастных к преступлению, разыскивает полиция. Обвиняемым грозит ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и лишение свободы сроком до 10 лет.

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