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04:23 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Пенсионера из Хабаровского края осудили на восемь лет за убийство

Свой приговор узнал 73-летний житель поселка Маго Николаевского района.

Источник: МК.RU Хабаровск

Его обвинили в убийстве.

Прокуратура Хабаровского края уточнила, что еще летом 2023 года мужчина решил убить своего 49-летнего знакомого в ходе употребления алкоголя. Обвиняемый решил, что не сможет справится с оппонентом из-за его возраста и силы, поэтому решил дождаться, когда тот заснет. Третий участник застолья в этот момент ушел в магазин. Тогда пенсионер взял кухонный нож и два раза ударил свою спящую жертву в грудь. Мужчина скончался на месте. Убийцу задержали у него же дома.

73-летнего мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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