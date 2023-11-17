04:23 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Пенсионера из Хабаровского края осудили на восемь лет за убийство
Свой приговор узнал 73-летний житель поселка Маго Николаевского района.
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Его обвинили в убийстве.
Прокуратура Хабаровского края уточнила, что еще летом 2023 года мужчина решил убить своего 49-летнего знакомого в ходе употребления алкоголя. Обвиняемый решил, что не сможет справится с оппонентом из-за его возраста и силы, поэтому решил дождаться, когда тот заснет. Третий участник застолья в этот момент ушел в магазин. Тогда пенсионер взял кухонный нож и два раза ударил свою спящую жертву в грудь. Мужчина скончался на месте. Убийцу задержали у него же дома.
73-летнего мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.