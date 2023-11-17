07:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Каждую ночь новая жертва: тигр убивает собак в поселке под Хабаровском
Амурский тигр убивает домашних собак в поселке Хабаровского края.
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Амурский тигр «снял» с цепи очередную жертву в поселке Мухен Хабаровского края. Местные жители обратились в редакцию «КП» — Хабаровск" и сообщили о произошедшем. Минувшей ночью хищник убил еще одну собаку. Окровавленные следы жертвы и отпечатки лап тигра ведут от основания цепи прямиком к забору участка. Население поселка обеспокоено происходящим.
После множественных обращений в правоохранительные органы в поселок приехали представители власти. Местных жителей опросили, и собрали необходимые сведения. Как пояснили редакции в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, в ситуации разбираются. Вероятно, в скором времени будет получено разрешение на отлов хищника.
Иного выхода из сложившейся ситуации жители Мухена не видят. Большая кошка повадилась каждую ночь приходить за новой жертвой. Собак в поселке может просто не остаться, и неизвестно, как в таком случае поведет себя тигр, будет ли охотиться на других домашних животных, и нет ли опасности для людей.