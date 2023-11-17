Обрушение на руднике произошло в Забайкалье, под завалами есть люди

«На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека», — сообщили в управлении.
На месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России.
Следователи начали проверку по факту ЧП. Уточняется, что инцидент произошёл около 10:00 по местному времени (04:00 мск).
Глава Балейского района Евгений Ушаков в разговоре с изданием «Чита.ру» сообщил, что обрушение породы зафиксировано на Верхне-Алиинском месторождении, что в 30 км восточнее города Балей.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге трое рабочих погибли из-за обрушения стены траншеи у крематория. Когда они прокладывали траншею с помощью экскаватора, упала одна из стен.