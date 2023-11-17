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05:17 (мск), источник: ТК Город

Бродячие собаки покусали еще одного ребенка в Иркутске

Еще одно нападение собак на ребенка произошло в Иркутске, сообщает ИА «ТК Город». На этот раз травмы получила восьмилетняя девочка. Вмешательство общественников, как в случае с 9-классницей, на которою в начале недели напала свора бродячих псов, не понадобилось — Следком уже проводит доследственную проверку.

Источник: Соцсети

Как рассказали следователи, «инцидент произошел в среду, 15 ноября, в Свердловском районе на бульваре Рябикова».

В тот день девочка с подружкой отправилась кататься с горки во дворе. Но повеселиться не успела. Едва они с подружкой подошли к горке, как их окружила агрессивная стая. Одна из школьниц смогла отбиться ледянкой, а Элине не повезло.

Как рассказал КП-Иркутск отец девочки, когда он после ее звонка выскочил из дома и нашел дочь в подъезде, толстые зимние синтепоновые штаны были изодраны клыками. На ноге — два глубоких укуса — следы клыков. В больнице Элине наложили шов, а родители обратились в полицию.

«Виню сейчас во всем соседку, которая прикармливает бездомных животных. Раньше пытался вразумить, но без толку», — говорит мужчина (цитата КП-Иркутск).

И не один он недобрым словом поминает «добрую женщину», прикормившую бродячих псов. Жильцы дома говорят, что стая из шести агрессивных собак буквально «держит в страхе весь двор» — «по одиночке они спокойные, но, собравшись, кидаются на прохожих».

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