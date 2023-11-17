Бродячие собаки покусали еще одного ребенка в Иркутске

Как рассказали следователи, «инцидент произошел в среду, 15 ноября, в Свердловском районе на бульваре Рябикова».
В тот день девочка с подружкой отправилась кататься с горки во дворе. Но повеселиться не успела. Едва они с подружкой подошли к горке, как их окружила агрессивная стая. Одна из школьниц смогла отбиться ледянкой, а Элине не повезло.
Как рассказал КП-Иркутск отец девочки, когда он после ее звонка выскочил из дома и нашел дочь в подъезде, толстые зимние синтепоновые штаны были изодраны клыками. На ноге — два глубоких укуса — следы клыков. В больнице Элине наложили шов, а родители обратились в полицию.
«Виню сейчас во всем соседку, которая прикармливает бездомных животных. Раньше пытался вразумить, но без толку», — говорит мужчина (цитата КП-Иркутск).
И не один он недобрым словом поминает «добрую женщину», прикормившую бродячих псов. Жильцы дома говорят, что стая из шести агрессивных собак буквально «держит в страхе весь двор» — «по одиночке они спокойные, но, собравшись, кидаются на прохожих».