05:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Водитель перевернулся на внедорожнике и погиб в Усть-Кутском районе
Пассажирка иномарки попала в больницу.
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Сотрудники полиции в Усть-Кутском районе разбираются в обстоятельствах смертельной аварии. ДТП произошло поздно вечером на федеральной автодороге «Вилюй» в районе 565-го км накануне, 16 ноября, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Предварительно, 39-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser съезжал со спуска, поворачивая направо. В этот момент он не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся.
В результате случившегося водитель скончался на месте, а его 37-летняя пассажирка доставлена в районную больницу с различными травмами.
Напомним, что массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Аларском районе Иркутской области вечером 14 ноября на федеральной автодороге «Сибирь» рядом с деревней Шульгина. Предварительно, водитель большегруза Scania из-за непогоды и похолодания, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением и врезался на «встречке» с Nissan Qashqai, Toyota Corolla, Toyota Corolla Allex" и грузовиком МАЗ.