Пленный рассказал, как наемники в ВСУ пытаются избежать российских ударов

Он рассказал, что служил в звании младшего сержанта во «втором интернациональном легионе обороны Украины», в третьем взводе первой роты на должности стрелкаснайпера. На днях он попал в плен с другим грузинским наемником в лесу под Кременной. Их снайперская пара шла на точку для стрельбы, но ошиблась дорогой и попала на позиции бойцов российской группировки «Отважные».
По словам Чубетидзе, во «легионе» есть две роты под названиями «Альфа» и «Чарли». В первую входят выходцы из ближнего зарубежья, а во вторую попадают иностранцы, которым нужен переводчик.
В «Чарли» есть граждане Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран. Большая часть этих наемников имеет опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Средней Азии, рассказал Чубетидзе.
«В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира — если большая, могут жить четверо», — сказал он.
Чубетидзе добавил, что также на съемных квартирах располагаются и иностранцы из дальнего зарубежья. По его словам, это может быть связано с боязнью командования располагать весь личный состав в одном месте, так как российские Вооруженные силы могут ударить по помещению с наемниками.
Собирают бойцов обычно в случайном месте, сообщают об этом незадолго, отметил Чубетидзе.
«Наверное, командир боится бомбежки. <…> Когда он решает, где (встретиться — ред.), создает точку сбора сразу», — рассказал пленный.
Он также рассказал, что родился в 1983 году в Гори. По его словам, в 2007 году он был задержан «властью Саакашвили» по делу о краже, вышел на свободу в 2011-м. Затем перебрался в Турцию, работал в Стамбуле в строительной сфере, но и там у него возникли проблемы с законом, и в 2015 году его депортировали на родину.
Он также рассказал, что после этого из-за отсутствия работы перебрался на Украину, где в 2016 году подписал первый контракт с ВСУ. Служил во взводе снабжения в 72-й бригаде по 2019 год.
По его словам, потом у него снова были проблемы с грузинским правосудием — он с 2019 года был в розыске на родине за попытку штурма парламента Грузии и участие в беспорядках, ему «светило от семи до 15 лет».
Чубетидзе рассказал, что у него не было документов — получить новый грузинский паспорт он не мог. Жил в Киеве вместе с детьми и женой. В 2022 году украинская полиция задержала его за драку на улице, после чего он провел десять месяцев в СИЗО в ожидании приговора суда. Там был завербован «украинской контрразведкой» и подписал контракт с «интернациональным легионом».