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Палестино-израильский конфликт
10:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Убила голыми руками: пьяная женщина избила сожителя в Приморье

Женщина избила сожителя до смерти из-за оскорблений в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Уссурийска в состоянии алкогольного опьянения вступила в конфликт со своим партнером, в результате чего разгорелась нешуточная драка. О последствиях избиения сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Суд установил, что мужчина нелицеприятно высказался в адрес подсудимой, в ответ она применила физическое насилие. Множество ударов руками по голове и телу привели к летальному исходу гражданина.

При этом во время заседания обвиняемая вину не признавала, кроме того — она нарушала общественный порядок и не подчинялась председательствующему. В связи с этим фигурантку вывели из зала. В свою очередь, допросы и материалы дела подтвердили причастность обвиняемой к совершенному убийству.

Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, назначив ей меру пресечения в виде 8, 5 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительной колонии общего режима. Добавим, что преступница также проходит по делу по 321 ч. 2 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни, в отношении сотрудника места лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Еще одно «яркое» убийство произошло не на почве конфликта, а на почве денег. Мужчина расправился с попутчицей из бара с помощью домкрата.

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