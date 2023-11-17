10:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Убила голыми руками: пьяная женщина избила сожителя в Приморье
Женщина избила сожителя до смерти из-за оскорблений в Приморье.
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Жительница Уссурийска в состоянии алкогольного опьянения вступила в конфликт со своим партнером, в результате чего разгорелась нешуточная драка. О последствиях избиения сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Суд установил, что мужчина нелицеприятно высказался в адрес подсудимой, в ответ она применила физическое насилие. Множество ударов руками по голове и телу привели к летальному исходу гражданина.
При этом во время заседания обвиняемая вину не признавала, кроме того — она нарушала общественный порядок и не подчинялась председательствующему. В связи с этим фигурантку вывели из зала. В свою очередь, допросы и материалы дела подтвердили причастность обвиняемой к совершенному убийству.
Приговор в законную силу не вступил.
Еще одно «яркое» убийство произошло не на почве конфликта, а на почве денег. Мужчина расправился с попутчицей из бара с помощью домкрата.