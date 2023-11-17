08:06 (мск), источник: АиФ Владивосток
Что известно о лобовом столкновении двух автомобилей на Золотом мосту?
Автоавария произошла в вечернее время суток.
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Во Владивостоке произошло ДТП, в котором участвовали автомобили Toyota Passo и Lexus. По информации аварийных комиссаров, водитель Toyota Passo находился в состоянии опьянения. В результате столкновения пострадали водители обоих автомобилей и пассажирка Lexus. Пострадавших доставили в больницу на скорой помощи.
В сети появились видеозаписи с камер наблюдения, которые позволяют проследить маршрут Toyota Passo. Автомобиль выехал на встречную полосу со стороны улицы Калинина, не столкнувшись с препятствиями в виде встречных машин. Затем водитель перестроился в правую полосу и продолжил движение. Несколько автомобилей встретились с ним, но заняли две правые полосы, уступив неадекватному водителю.
Однако после первого пилона аварии избежать не удалось. В этом месте автомобили двигались по всем трем полосам, и Lexus не успел перестроиться и избежать столкновения. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Пришлось применять специальные инструменты для извлечения пострадавших из Toyota Passo.
Сообщается, что водитель и пассажир Toyota Passo, а также пассажирка Lexus, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
В настоящее время Госавтоинспекция Владивостока проводит расследование ДТП на Золотом мосту.
Полицейскими установлено, что 38-летний водитель управлял автомобилем Toyota Passo. Он двигался по встречной полосе Золотого моста в направлении улицы Всеволода Сибирцева и столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого находился 18-летний мужчина. В результате происшествия пострадали оба водителя и их пассажиры, включая 17-летнюю девушку.
Ведется административное расследование. Проводятся необходимые исследования.