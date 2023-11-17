Главное
Палестино-израильский конфликт
08:06 (мск), источник: АиФ Владивосток

Что известно о лобовом столкновении двух автомобилей на Золотом мосту?

Автоавария произошла в вечернее время суток.

Во Владивостоке произошло ДТП, в котором участвовали автомобили Toyota Passo и Lexus. По информации аварийных комиссаров, водитель Toyota Passo находился в состоянии опьянения. В результате столкновения пострадали водители обоих автомобилей и пассажирка Lexus. Пострадавших доставили в больницу на скорой помощи.

В сети появились видеозаписи с камер наблюдения, которые позволяют проследить маршрут Toyota Passo. Автомобиль выехал на встречную полосу со стороны улицы Калинина, не столкнувшись с препятствиями в виде встречных машин. Затем водитель перестроился в правую полосу и продолжил движение. Несколько автомобилей встретились с ним, но заняли две правые полосы, уступив неадекватному водителю.

Однако после первого пилона аварии избежать не удалось. В этом месте автомобили двигались по всем трем полосам, и Lexus не успел перестроиться и избежать столкновения. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Пришлось применять специальные инструменты для извлечения пострадавших из Toyota Passo.

Сообщается, что водитель и пассажир Toyota Passo, а также пассажирка Lexus, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время Госавтоинспекция Владивостока проводит расследование ДТП на Золотом мосту.

Полицейскими установлено, что 38-летний водитель управлял автомобилем Toyota Passo. Он двигался по встречной полосе Золотого моста в направлении улицы Всеволода Сибирцева и столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого находился 18-летний мужчина. В результате происшествия пострадали оба водителя и их пассажиры, включая 17-летнюю девушку.

Ведется административное расследование. Проводятся необходимые исследования.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обувь заметно подорожает или ее станет меньше. Эксперты рассказали, почему
Сын-релокант бросил неходячую мать в Мексике и сбежал с украинкой в США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта