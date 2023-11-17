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07:11 (мск), источник: АиФ Иркутск

Вахтовик из Иркутской области погиб в Забайкалье из-за обвала шахты

Трагедия произошла 17 ноября на Верхне-Алиинском месторождении золота.

Источник: Следственный комитет РФ

Вахтовик из Иркутской области погиб после обрушение горной породы на шахте в Балейском районе в Забайкалье. Сотрудники МЧС извлекли тела двух шахтёров. Об этом сообщили в chita.aif.ru.

«Погибшие работали на вахте — они приехали из Челябинска и Иркутской области. Сотрудники золоторудного предприятии окажут помощь семьям погибших», — прокомментировал глава Балейского района.

Трагедия произошла 17 ноября на Верхне-Алиинском месторождении золота. Под завалами оказались два человека. Сотрудники следственного комитета проводят проверку. Сейчас они осматривают место происшествия и опрашивают руководство и работников предприятия.

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