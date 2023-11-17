На мужчину и подростка напали с ножом в Талдыкоргане

Как сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, вечером 14 ноября в полицию обратились двое граждан, один из которых — несовершеннолетний.
Полицейские за два дня установили и задержали подозреваемых. Отмечается, что подозреваемые передвигались на Mercedes, стражам порядка удалось по камерам видеонаблюдения отследить авто.
Часть похищенных денег была обнаружена у задержанных и возвращена законному владельцу. Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 192 УК РК "Разбой. Согласно статье 192 Уголовного кодекса РК, разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от 3 до семи 3 с конфискацией имущества. При этом разбой, совершенный: группой лиц по предварительному сговору; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; с причинением тяжкого вреда здоровью, — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в области Ұлытау осудили вымогателей, которые напали на бизнесмена и требовали у него 20 млн тенге.