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07:43 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

На мужчину и подростка напали с ножом в Талдыкоргане

В Талдыкоргане мужчину и подростка ограбили на десятки тысяч тенге — неизвестные отобрали деньги, угрожая ножом. Подозреваемых уже задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, вечером 14 ноября в полицию обратились двое граждан, один из которых — несовершеннолетний.

«В своем заявлении молодые люди сообщили, что подверглись разбойному нападению со стороны группы неизвестных, которые, угрожая ножом, завладели 179 тыс. тенге», — говорится в сообщении.

Полицейские за два дня установили и задержали подозреваемых. Отмечается, что подозреваемые передвигались на Mercedes, стражам порядка удалось по камерам видеонаблюдения отследить авто.

«Сейчас подозреваемые задержаны и водворены под стражу. Автомашина изъята и помещена на спецстоянку», — добавили в полиции.

Часть похищенных денег была обнаружена у задержанных и возвращена законному владельцу. Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 192 УК РК "Разбой. Согласно статье 192 Уголовного кодекса РК, разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от 3 до семи 3 с конфискацией имущества. При этом разбой, совершенный: группой лиц по предварительному сговору; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; с причинением тяжкого вреда здоровью, — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в области Ұлытау осудили вымогателей, которые напали на бизнесмена и требовали у него 20 млн тенге.

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