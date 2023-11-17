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07:03 (мск), источник: Наш Красноярский край

10-летний велосипедист в Красноярском крае инсценировал свое утопление ради развлечения

Водолазы бросились искать ребенка в реке.

Источник: Соцсети

В полиции Красноярского края рассказали историю редкостного хулиганства. Случилась она накануне в селе Большой Хабык Идринского района.

От жителей села в Службу спасения поступило сообщение, что на реке Хабык ребенок катался по льду на велосипеде, провалился и утонул.

На место происшествия выезжали подразделения краевого учреждения «Спасатель». Водолазы сделали один спуск, но мальчика не нашли, сообщают в службе спасения.

Полицейские в это же время пошли сначала в школу, чтобы выяснить личность ребенка, а потом по дворам села. «Утонувшего» 10-летнего сорванца они обнаружили дома.

— Пока спасатели работали по своей части, наши пошли в школу, сделали выборку и ногами всех детей обошли. Установили школьника, который признался, что это он катался по реке на велике и просто так кричал «Помогите», баловался. Сейчас с ним и другими ребятишками проводится дополнительная профилактическая работа о недопустимости выхода на лед, — рассказали в региональном главке МВД.

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 10-летний велосипедист в Красноярском крае инсценировал свое утопление ради
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