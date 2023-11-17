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07:41 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Склад загорелся в Алматы

В Алматы 17 ноября загорелся склад, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщили в ДЧС, в Турксибском районе на улице Бекмаханова, д. 2/16 горит мебельный склад.

«На тушение и защиту соседних складских помещений введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты Угроза распространения снята», — говорится в сообщении.

В Алматы 25 сентября пострадал пожарный при ликвидации пожара в строительном магазине.

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