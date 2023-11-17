07:26 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Мошенники украли у хабаровчанки 1,1 млн рублей на подарок внучке
Женщина отдала средства псевдоинкассатору, чтобы спасти их от «кражи».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровске мошенники украли более миллиона рублей у пожилой горожанки с помощью телефонного звонка и псевдоинкассатора. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.
Ранее в полицию пришла за помощью 88-летняя жительница Индустриального района. Как рассказала пенсионерка, ей позвонил незнакомец, который представился специалистом банка. Далее аферист действовал по стандартной схеме: он убедил женщину, что средства на её счёте пытаются украсть, а спасти их можно только если обналичить и передать инкассатору.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Аферистам может грозить до десяти лет лишения свободы.
«Сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не звонят клиентам, не пугают потерей денежных средств и не присылают курьеров и инкассаторов. Работники кредитных учреждений не просят клиентов оформить кредитные продукты, а затем перевести деньги на “безопасные” счета. При поступлении подобных звонков незамедлительно прерывайте разговор», — напомнили в УМВД.