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07:26 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Мошенники украли у хабаровчанки 1,1 млн рублей на подарок внучке

Женщина отдала средства псевдоинкассатору, чтобы спасти их от «кражи».

Источник: Freepik

В Хабаровске мошенники украли более миллиона рублей у пожилой горожанки с помощью телефонного звонка и псевдоинкассатора. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

Ранее в полицию пришла за помощью 88-летняя жительница Индустриального района. Как рассказала пенсионерка, ей позвонил незнакомец, который представился специалистом банка. Далее аферист действовал по стандартной схеме: он убедил женщину, что средства на её счёте пытаются украсть, а спасти их можно только если обналичить и передать инкассатору.

Испуганная хабаровчанка пошла в банк и сняла 1 миллион 100 тысяч рублей со своего вклада. Спустя время к ней подошла девушка в чёрном и с медицинской маской на лице, которая представилась инкассатором. Пенсионерка, не заподозрив обмана, передала мошеннице все свои сбережения — деньги она собиралась подарить внучке.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Аферистам может грозить до десяти лет лишения свободы.

«Сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не звонят клиентам, не пугают потерей денежных средств и не присылают курьеров и инкассаторов. Работники кредитных учреждений не просят клиентов оформить кредитные продукты, а затем перевести деньги на “безопасные” счета. При поступлении подобных звонков незамедлительно прерывайте разговор», — напомнили в УМВД.

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