07:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Следственные мероприятия проходят в компании Евгения Сарсенбаева в Ангарске
Проверку проводят в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении одного из контрагентов бизнесмена.
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Евгений Сарсенбаев подтвердил для ИА IrkutskMedia, что в его компании проходят следственные мероприятия. Он отметил, что по одному из контрагентов (крупный покупатель), с которым сотрудничал Евгений Сарсенбаев, возбуждено уголовное дело. В рамках оперативных мероприятий проходят проверки взаимных расчетов между двумя организациями.
«Моя совесть чиста, и чтобы я где-то что-то натворил — такого нет», — добавил Евгений Сарсенбаев.
Ранее в сети появилась информация, что в производственных помещениях и по месту жительства депутата Законодательного собрания, известного бизнесмена Евгения Сарсенбаева сегодня работают представители Следственного комитета. Проходят оперативно-розыскные мероприятия.