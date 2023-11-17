08:27 (мск), источник: Newslab.ru
Семерых красноярцев осудили за незаконные азартные игры
Красноярский суд признал семерых участников преступной группы виновными в незаконной организации и проведении азартных игр в Кировском районе города.
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Трое из них получили реальные сроки.
Установлено, что в апреле 2019 года два приятеля решили заняться незаконным бизнесом: разработали план, арендовали помещение на улице Академика Павлова, приобрели игровое оборудование и наняли персонал — администратора и четырех операторов игрового зала.
«Для конспирации мужчины замаскировались под майнинг-центр и разместили в игорном заведении документы на осуществление легальной деятельности по добыче криптовалюты, которой фактически не занимались, — рассказали в прокуратуре. — Каждый желающий мог обратиться к оператору и оплатить игру. Придумали и свой “утешительный бонус” — если клиент проиграл больше 30 тысяч рублей, то 10% сверх этой суммы возвращается ему назад. Чтобы гости задерживались и оставляли как можно больше накоплений, персонал обеспечивал максимально комфортную атмосферу и подавал напитки».
В феврале 2020 года работу заведения прекратили правоохранители.
В суде были представлены показания бывших посетителей клуба, результаты технических исследований оборудования и самого процесса азартной игры. В итоге двое организаторов и администратор получили от 2 до 3 лет колонии общего режима. Операторам-кассирам назначено лишение свободы условно.