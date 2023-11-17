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07:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В ГИБДД Свердловской области рассказали о ДТП с пожаром и девятью пострадавшими

Инцидент произошел ночью 17 ноября на трассе Екатеринбург — Серов.

Источник: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария, в которой пострадали девять человек. Инцидент, произошедший на 191 километре автодороги ночью 17 ноября, прокомментировали в ГИБДД Свердловской области.

На 191 километре трассы произошло столкновение автомобилей LADA Largus и Toyota Avensis, отметили в Госавтоинспекции.

— Медики осматривают на месте происшествия семь человек, оказывают им необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД региона.

Ранее Минздрав Свердловской области сообщал о девяти пострадавших в лобовом столкновении двух легковых автомобилей.

Накануне на 66 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП с участием микроавтобуса. Как рассказали в региональном Минздраве, в результате аварии один человек погиб, еще десять — пострадали. Двое из них попали в реанимацию, а четверо оказались в хирургическом отделении. Происшествием заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

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