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09:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В Тольятти выявлена группа организаторов незаконной миграции

Прокуратура Центрального района Тольятти поддержала гособвинение по уголовному делу об организации незаконной миграции в составе орггруппы (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Его фигурантами стали четыре человека. Об этом сообщает прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, двое обвиняемых подыскивали женщин среди гражданок РФ, готовых за деньги вступить в фиктивный брак. Другие подсудимые системно информировали иностранцев о возможности получения в упрощенном порядке разрешения на временное пребывание в России и находили желающих получить таким способом миграционные документы.

По указанной схеме пятеро иностранцев на основании фиктивных браков получили разрешение на временное проживание в РФ. Было возбуждено уголовное дело.

После этого прокуратура района оспорила пять актов гражданского состояния, суд признал их недействительными. Решения вступили в законную силу.

Суд приговорил четырех фигурантов дела к лишению свободы: двух из них — к двум годам и четырем месяцам и двух — к двум годам шести месяцам колонии. С учетом рецидива одному из подсудимых определено отбывать наказание в исправительной колонии строго режима. Остальные будут содержаться в колонии общего режима.

Ранее в Самаре суд признал директора ООО «Универсалстрой» и сотрудника этой компании виновными в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Следствие считает, что они заработали на постановке иностранцев на учет около пяти млн руб.

Георгий Портнов.

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