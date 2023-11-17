07:51 (мск), источник: AmurMedia.ru
Хозяин квартиры погиб при пожаре в деревянном доме в Хабаровском крае
По факту возгорания будет проведена проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего.
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Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в селе Верхняя Эконь Комсомольского района, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Утром 17 ноября 2023 г. в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что подразделения пожарной охраны выехали на тушение возгорания в двухквартирном одноэтажном деревянном доме на улице Школьной в селе Верхняя Эконь Комсомольского района.
Первое прибывшее на место отделение обнаружило, что из окон одной из квартир идет дым. Пожарные расчеты немедленно приступили к ликвидации пожара. Звено газодымозащитной службы направилось внутрь для разведки. В квартире обнаружен хозяин квартиры без признаков жизни. Локализовать пламя на площади 5 кв. метров огнеборцам удалось в 08.56, ещё через 5 минут были ликвидированы очаги открытого горения. После этого пожарные приступили к разбору конструкций, проливке и проверке на наличие скрытых очагов тления. Полностью все работы были завершены в 11.44. В результате пожара образовались множественные прогары на полу и потолке. Продуктами горения повреждены все помещения квартиры.
Всего к тушению пожара привлекалось 3 единицы техники и 13 человек пожарной охраны.
По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и регионального управления Следственного комитета России будет проведена проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего.