08:30 (мск), источник: Newslab.ru
В Красноярске воспитатель дергала 2-летнего ребенка за волосы (видео)
В Красноярске полицейские начали проверку по сообщению о применении физической силы к 2-летнему ребенку.
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В Красноярске полицейские начали проверку по сообщению о применении физической силы к 2-летнему ребенку.
Поводом для нее послужило видео, опубликованное телекомпанией ТВК. На записи видно, что в детском саду около окна играют два ребенка. В какой-то момент женщина, находившаяся рядом с детьми, хватает одного из них за волосы. Запись случайно сделала мама девочки, к которой воспитатель применила физическую силу. По ее словам, это происходило 10 ноября в детском саду на улице Линейная.
«Сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало, однако полицейскими незамедлительно инициирована проверка данного факта. Полицейские выехали на место для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе краевого управления МВД России.
Свою проверку ситуации начала и прокуратура.
«Сотрудники дадут оценку действиям воспитателя и руководства сети частных образовательных учреждений по контролю за сложившейся ситуацией, инициированию служебных проверок. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве.