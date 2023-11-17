07:58 (мск), источник: АиФ Владивосток
Причиной ДТП с участием школьного автобуса стал гололёд
Прокуратура Надеждинского района возбудила дело об административном правонарушении в связи с ненадлежащей очисткой дорог.
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Напомним, накануне в Приморском крае произошло ДТП с участием школьного автобуса из-за скользкой дороги. В результате непринятия необходимых мер по содержанию дорожного полотна, в отношении исполняющего обязанности директора Надеждинского филиала АО «Примавтодор» было возбуждено дело об административном правонарушении.
Кстати, в настоящее время три ребёнка до сих пор остаются в стационаре. Там школьники проведут до конца следующей недели. Их состояние стабильное, проводится медикаментозная терапия.