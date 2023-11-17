08:54 (мск), источник: dostup1.ru
В Челябинской области задержаны убийцы фермера
В Челябинской области задержаны убийцы фермера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Напомним, преступление произошло в декабре 2022 года в Кизильском районе.
«Следователем двум 24-летним мужчинам предъявлено обвинение, в зависимости от степени участия, в совершении преступлений, предусмотренных пунктами “ж, з”, части 2 статьи 105, пунктом “в” части 4 статьи 162, пунктом “б” части 4 статьи 226 (убийство, разбой, хищение либо вымогательство оружия соответственно) УК РФ», — сообщает СУ СКР по региону.
Преступление вызвало широкий общественный резонанс: 61-летний мужчина был застрелен в голову на территории собственной животноводческой фермы недалеко от поселка Измайловский.
«Прибывшей следственно-оперативной группе работники фермы рассказали, что злоумышленников было двое. Перед нападением на фермера их связали и забрали телефоны. Уже после циничного убийства пленников заставили рубить прорубь, чтобы утопить тело. Однако замысел не был доведен до конца: злоумышленники скрылись на принадлежавшем убитому автомобиле “Нива”, а также похитили его ружье и сотовые телефоны напуганных работников», — рассказали детали того дня в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Выйти на след предполагаемых подозреваемых сотрудникам управления уголовного розыска областного главка удалось осенью текущего года. В их поле зрения оказались двое 24-летних жителей Магнитогорска, занимавшихся разбоями и вымогательствами. Так, в ходе анализа полученных данных было установлено, что они угрозами заставили магнитогорца переписать свою квартиру на другого человека. Проверяя подозреваемых на причастность к преступлению, полицейские установили, что в день убийства они выезжали из Магнитогорска и продолжительное время могли находиться в районе поселка Измайловский.
«Обоих молодых людей задержали по местам проживания. Задержания проходили при силовой поддержке сотрудников ОМОН регионального управления Росгвардии. Оперативниками и следователями проведены восемь обысков, в результате которых изъяты два незарегистрированных ружья, патроны, предметы одежды. По предварительным данным, нападение на фермера в Кизильском районе было спланированным. Известно, что злоумышленники под видом охотников изучали местность, продумывая маршрут передвижения и пути отхода, принимались меры маскировки», — отмечают в полицейском Главке.
В настоящее время злоумышленники заключены под стражу.