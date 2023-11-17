09:30 (мск), источник: АиФ Челябинск
В минсоце рассказали о судьбе младенца, выброшенного в бак в Челябинске
Биологическим родителям девочки накануне вынесли приговор.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ребёнок, которого в мае выбросили в мусорный контейнер в центре Челябинска, в настоящее время находится с новыми родителями. Об этом chel.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального минсоцотношений.
«Органами опеки и попечительства проведена необходимая работа по защите прав малышки. Сейчас девочка воспитывается в любящей семье», — рассказали в ведомстве.
Напомним, новорождённого ребёнка нашли завёрнутым в пакет в мусорном баке утром 26 мая. Оказалось, туда малышку выбросил биологический отец по просьбе своей сожительницы. Накануне паре, которая таким жестоким образом решила избавиться от дочери, огласили приговор. Женщина проведёт 12 лет в колонии общего режима, мужчина — 11 лет в колонии строгого режима.