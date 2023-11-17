В Братске осудили мужчину, который побил дочь. Ей не нравилось, что отец злоупотребляет алкоголем

Инцидент между родственниками произошёл в марте этого года. Женщина пришла домой к своей бабушке (матери её отца). Тот также был у неё и устроил там себе застолье. Как только дочь увидела, что отец пьёт, между родственниками возник конфликт. Постепенно он угас, но позже снова разгорелся. Женщина, оставшаяся у бабушки ночевать, обнаружила, что её отец среди ночи вновь взялся за бутылку. Опять началась словесная перепалка. В какой-то момент мужчина, видимо, устав слушать упрёки в свой адрес, ударил дочь кулаком по лицу, затем схватил её за волосы и дёрнул несколько раз. В происходящее вмешалась хозяйка дома, которая потребовала, чтобы сын прекратил свои действия. Тот послушался.
Впрочем, дочь мужчины выходку своего отца не оставила безнаказанной. Наутро она обратилась в травмпункт ГБ-2 и полицию, где написала заявление на родственника.
Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. На момент ссоры с дочерью, которая закончилась рукоприкладством, её отец отбывал условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью. Это стало поводом, чтобы в полиции завели уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (ст. 116.1 УК РФ).
На суде мужчина принёс своей дочери извинения, раскаялся в содеянном. Дочь со своей стороны попросила суд строго не наказывать отца. В итоге суд сохранил мужчине условное осуждение, но за проступок приговорил его к исправительным работам на срок в полгода с удержанием 10% заработка в доход государства.