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Палестино-израильский конфликт
08:36 (мск), источник: ТК Город

В Братске осудили мужчину, который побил дочь. Ей не нравилось, что отец злоупотребляет алкоголем

Падунский районный суд вынес приговор мужчине, который побил собственную дочь. Ей не нравилось, что отец злоупотребляет спиртным, на фоне чего между ними часто возникали ссоры. Копия судебного акта имеется в распоряжении информационного агентства «ТК Город».

Источник: ТК Город

Инцидент между родственниками произошёл в марте этого года. Женщина пришла домой к своей бабушке (матери её отца). Тот также был у неё и устроил там себе застолье. Как только дочь увидела, что отец пьёт, между родственниками возник конфликт. Постепенно он угас, но позже снова разгорелся. Женщина, оставшаяся у бабушки ночевать, обнаружила, что её отец среди ночи вновь взялся за бутылку. Опять началась словесная перепалка. В какой-то момент мужчина, видимо, устав слушать упрёки в свой адрес, ударил дочь кулаком по лицу, затем схватил её за волосы и дёрнул несколько раз. В происходящее вмешалась хозяйка дома, которая потребовала, чтобы сын прекратил свои действия. Тот послушался.

Впрочем, дочь мужчины выходку своего отца не оставила безнаказанной. Наутро она обратилась в травмпункт ГБ-2 и полицию, где написала заявление на родственника.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. На момент ссоры с дочерью, которая закончилась рукоприкладством, её отец отбывал условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью. Это стало поводом, чтобы в полиции завели уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (ст. 116.1 УК РФ).

На суде мужчина принёс своей дочери извинения, раскаялся в содеянном. Дочь со своей стороны попросила суд строго не наказывать отца. В итоге суд сохранил мужчине условное осуждение, но за проступок приговорил его к исправительным работам на срок в полгода с удержанием 10% заработка в доход государства.

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