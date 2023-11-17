08:23 (мск), источник: МК.RU Омск
4-летняя девочка и младенец пострадали в «пьяном» ДТП в Омской области
Поздно вечером в четверг, 16 ноября в Исилькульском районе столкнулись ВАЗ и Toyota Carina.
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Поздно вечером в четверг, 16 ноября, в Исилькульском районе столкнулись ВАЗ и Toyota Carina. О происшествии сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
В результате в больницу попали те, кто был в отечественном авто. В том числе — четырёхлетняя девочка и мальчик, которому нет и года.
Предварительно установлено, что 51-летний водитель иномарки, находился за рулём в состоянии опьянения. При движении по трассе Обход Исилькуля-Называевск-Полтавка он выехал на «встречку», где и врезался в ВАЗ-21124 под управлением мужчины 30 лет.
Водитель ВАЗа, а также его пассажиры — 26-летняя женщина, девочка 2019 и мальчик 2023 годов рождения — были госпитализированы. Водитель иномарки после осмотра медиков отпущен.
Против него возбуждены административные дела за управление транспортом в состоянии опьянения и выезд в нарушении ПДД на встречную полосу. А также за управление автомобилем с нечитаемыми номерами.
Окончательно все обстоятельства ДТП установят в ходе дальнейшей проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение.