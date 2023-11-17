Главное
Палестино-израильский конфликт
08:23 (мск), источник: МК.RU Омск

4-летняя девочка и младенец пострадали в «пьяном» ДТП в Омской области

Поздно вечером в четверг, 16 ноября в Исилькульском районе столкнулись ВАЗ и Toyota Carina.

Источник: пресс-служба УМВД России по Омской области

Поздно вечером в четверг, 16 ноября, в Исилькульском районе столкнулись ВАЗ и Toyota Carina. О происшествии сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В результате в больницу попали те, кто был в отечественном авто. В том числе — четырёхлетняя девочка и мальчик, которому нет и года.

Предварительно установлено, что 51-летний водитель иномарки, находился за рулём в состоянии опьянения. При движении по трассе Обход Исилькуля-Называевск-Полтавка он выехал на «встречку», где и врезался в ВАЗ-21124 под управлением мужчины 30 лет.

Водитель ВАЗа, а также его пассажиры — 26-летняя женщина, девочка 2019 и мальчик 2023 годов рождения — были госпитализированы. Водитель иномарки после осмотра медиков отпущен.

Против него возбуждены административные дела за управление транспортом в состоянии опьянения и выезд в нарушении ПДД на встречную полосу. А также за управление автомобилем с нечитаемыми номерами.

Окончательно все обстоятельства ДТП установят в ходе дальнейшей проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Омичам посоветовали, что посмотреть с подростком: сериалы и фильмы, кото...
Условия никому не интересны: у омских перевозчиков нет нужных автобусов ...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта