08:39 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске нашли труп женщины и беспомощного мужчину в запертой квартире
В Новосибирске жильцы дома по улице Татьяны Снежиной вызвали спасателей, так как их пожилые соседи не выходили на связь.
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Об этом сообщили в группе МАСС «ВКонтакте».
Специалисты обеспечили доступ в квартиру. Там они нашли 60-летнюю женщину без признаков жизни и мужчину в беспомощном состоянии.
Тело пенсионерки передали полиции, мужчину же забрали врачи.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что возле дома нашли труп мужчины.