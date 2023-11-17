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08:39 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске нашли труп женщины и беспомощного мужчину в запертой квартире

В Новосибирске жильцы дома по улице Татьяны Снежиной вызвали спасателей, так как их пожилые соседи не выходили на связь.

Источник: соцсети

Об этом сообщили в группе МАСС «ВКонтакте».

Специалисты обеспечили доступ в квартиру. Там они нашли 60-летнюю женщину без признаков жизни и мужчину в беспомощном состоянии.

Тело пенсионерки передали полиции, мужчину же забрали врачи.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что возле дома нашли труп мужчины.

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