08:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Подозреваемую в убийстве своего сына женщину оставили в СИЗО до конца года
Защита обвиняемой просила изменить ей меру пресечения.
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Жительницу Приморья, обвиняемую в убийстве своего 4-летнего сына, оставили в СИЗО. Советский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты обвиняемой и оставил ее без удовлетворения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
2 ноября 2023 года по решению Советского районного суда женщину отправил под стражу на два месяца, до 31 декабря. Защита обвиняемой подала апелляцию, которая была рассмотрена сегодня, 17 ноября. Адвокаты приводили многочисленные доводы, касающиеся данных о личности женщины, наличия у нее несовершеннолетнего ребенка. Однако суд меру пресечения обвиняемой оставили без изменения.
Напомним, жесткое преступление произошло 31 октября текущего года. 45-летнюю жительницу Владивостока подозревают в том, что она нанесла несколько ударов ножом своему 4-летнему сыну, когда тот спал. От полученных травм ребенок скончался. Известно, что женщина ранее состояла на учете у врача-психиатра. Подозреваемая дала признательные показания.