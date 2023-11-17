08:16 (мск), источник: Комсомольская правда
В Пермском крае 17 ноября простятся с двумя погибшими в спецоперации земляками
Траурные мероприятия пройдут в Большесосновском и Очерском округах.
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Ранее «Комсомолка» сообщила, что в зоне проведения спецоперации жителя погиб 20-летний житель Большесоновского округа Руслан Мороз.
Прощание с погибшим в ходе специальной военной операции военнослужащим состоится 17 ноября в 12:00 в Заболотовском сельском доме культуры.
В мае этого года Руслан Мороз встретил свое 20-летие. Как рассказали в администрации Большесосновского муниципального округа, он был застенчивым и никогда не стремился быть в центре внимания, при этом никогда не отказывал в помощи соседям и знакомым. Руслан вырос в многодетной семье, где всегда был опорой маме и сестрам. Всегда спокойный, улыбчивый и уравновешенный он сохранял ровные отношения со всеми одноклассниками и учителями.
В администрации Очерского городского округа сообщили о прощании с погибшим в ходе проведения специальной военной операции земляком Михаилом Солодниковым. Прощальная панихида состоится 17 ноября в 11:00 в Центральном Доме культуры Очера, траурный митинг — в 12:00.
Администрации Большесосновского муниципального округа и Очерского городского округа выражают искренние соболезнования семьям, друзьям и близким погибшим в спецоперации землякам.