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10:37 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Циклон принес в Хабаровск снег с дождем, на дорогах аварии: фото

Новый циклон принес в Хабаровск очередные пробки, аварии и гололед.

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фотографии
42
фотографии
42
фотографии

С момента первого сильного снегопада в городе прошла уже неделя, но в некоторых дворах и на дорогах до сих пор не убраны его последствия. Погода сегодня не совсем приятная, но терпимая. Посмотрим, что будет вечером, а пока можете посмотреть, что происходит днем на дорогах Хабаровска. Фото в нашей галерее.

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 Циклон принес в Хабаровск снег с дождем, на дорогах аварии: фото
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