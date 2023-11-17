08:22 (мск), источник: Комсомольская правда
В Омске выявили 22 черных кредитора с начала 2023 года
Речь идет об организациях, которые незаконно выдавали займы омичам.
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В Омске за девять месяцев 2023 года выявили 22 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Все так называемые черные кредиторы работали под видом ломбардов.
Одна часть из них скрывала комиссионную деятельность, а другая выдавала займы без разрешения Банка России. Некоторые и вовсе ранее были исключены из реестра.
— Перед тем, как обратиться в ломбард убедитесь, что он работает легально. Проверить это можно в реестре Банка России. Если организации нет в списке, она не имеет права выдавать займы. Компанию можно найти по реквизитам на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию» или в приложении «ЦБ онлайн», — рассказал заместитель управляющего омского отделения Банка России Илья Плиндер.
Напомним, в прошлом году в Омской области были выявлены 18 организаций, выдававших займы гражданам.