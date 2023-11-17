Главное
Палестино-израильский конфликт
08:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске выявили 22 черных кредитора с начала 2023 года

Речь идет об организациях, которые незаконно выдавали займы омичам.

В Омске за девять месяцев 2023 года выявили 22 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Все так называемые черные кредиторы работали под видом ломбардов.

Одна часть из них скрывала комиссионную деятельность, а другая выдавала займы без разрешения Банка России. Некоторые и вовсе ранее были исключены из реестра.

— Перед тем, как обратиться в ломбард убедитесь, что он работает легально. Проверить это можно в реестре Банка России. Если организации нет в списке, она не имеет права выдавать займы. Компанию можно найти по реквизитам на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию» или в приложении «ЦБ онлайн», — рассказал заместитель управляющего омского отделения Банка России Илья Плиндер.

Напомним, в прошлом году в Омской области были выявлены 18 организаций, выдававших займы гражданам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 17 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Товарищ Си объяснил президенту Байдену, как устроен мир
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта