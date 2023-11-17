10:22 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Турции после визита к стоматологу умер 5-летний сын уроженки Красноярска
Ему лечили и удаляли зубы под общим наркозом.
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В Турции скончался пятилетний сын уроженки Красноярска после посещения частной стоматологической клиники.
Денизу Сонмезу под общим наркозом вырвали один зуб и пролечили четыре других. После ему стало плохо еще в стоматологии. Но, по словам родителей, их с ребенком отправили домой. Там у мальчика начались лихорадка и рвота. Его отвезли в больницу. После трех дней в реанимации ребенок скончался.
Родители Дениза уверены, что все случилось из-за халатности и бездействия врачей в стоматологии. Они могли просмотреть сильное кровотечение, которое началось сразу после лечения зубов.
«Я хочу, чтоб все филиалы сети этой клиники закрылись. Погиб мой ребенок, могут так же погибнуть другие дети. Мы дойдем до президента Турции. Применение общего наркоза должно регулироваться на федеральном уровне», — сказала корреспонденту krsk.aif.ru мама ребенка Елена Сонмез.
Дениза похоронили по мусульманским обычаям 14 ноября. Он был единственным ребенком в русско-турецкой семье. Прокуратура ведет проверку.