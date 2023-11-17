10:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Урок алгебры в школе Лесозаводска закончился приездом скорой
В здании разлили жидкость, вызвавшую сильную аллергическую реакцию у педагога и учеников.
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В Лесозаводске прокуратура выясняет причины инцидента на уроке алгебры в 10 классе средней школы № 1. Сильный запах химического вещества в классе вызвал недомогание у преподавателя и нескольких учеников, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации краевой прокуратуры, утром 17 ноября на уроке алгебры ученики разобрали неустановленный предмет, из которого вылилась жидкость со стойким химическим ароматизированным запахом.
«В результате произошедшего 5 детей направлены на осмотр к медику с реакцией на химическое вещество в виде покраснения слизистых и першения в дыхательных путях», — сообщают в надзорном ведомстве.
Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в самом образовательном учреждении, один из учеников принес в школу вейп. В коридоре из устройства вылилась жидкость с едким запахом, он наложился на аромат духов в классе и спровоцировал аллергическую реакцию у учителя и некоторых детей.
«У нас были эксперты, все это зафиксировали. Мы перестраховались и отпустили всех детей домой, проветриваем школу», — рассказала завхоз учреждения Ольга Дятлова.
«Мы примерно знаем, кто этим занимается, уже “ловили” нарушителей. Но теперь будем привлекать к этому инспекторов ПДН, которые будут составлять протоколы, вызывать родителей в школу», — подытожила Ольга Дятлова.
Как сообщили в управлении образования Лесозаводского городского округа, в результате происшествия 5 человек госпитализировали в Центральную городскую больницу, остальным была оказана медицинская помощь на месте. Троих человек из медучреждения уже отпустили. Вторую смену в школе отменили, кабинет и помещения обрабатываются.
Прокуратура района проводит проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство даст оценку действий должностных лиц и примет участие в рассмотрении дела на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.