08:45 (мск), источник: dostup1.ru
Одним из погибших в Забайкалье шахтеров был житель Челябинска
Спасатели обнаружили тела двух работников, погибших после обрушения в шахте золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края.
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Одним из погибших в Забайкалье шахтеров был житель Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По предварительной информации, инцидент на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе произошел при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки. Под завалами оказались два работника.
«Это были вахтовики не из нашего края. Один проживал в Челябинске, второй — в Иркутской области. Один 1978 года, другой — 1979 года рождения. “Омчак” будет оказывать помощь семьям погибших. По моему мнению, это, конечно, трагедия большая. Но горнорудная промышленность всегда несет за собой риски», — приводит ТАСС слова главы Балейского района Забайкальского края Владимира Ушакова.