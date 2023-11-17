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08:45 (мск), источник: dostup1.ru

Одним из погибших в Забайкалье шахтеров был житель Челябинска

Спасатели обнаружили тела двух работников, погибших после обрушения в шахте золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края.

Одним из погибших в Забайкалье шахтеров был житель Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По предварительной информации, инцидент на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе произошел при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки. Под завалами оказались два работника.

«Это были вахтовики не из нашего края. Один проживал в Челябинске, второй — в Иркутской области. Один 1978 года, другой — 1979 года рождения. “Омчак” будет оказывать помощь семьям погибших. По моему мнению, это, конечно, трагедия большая. Но горнорудная промышленность всегда несет за собой риски», — приводит ТАСС слова главы Балейского района Забайкальского края Владимира Ушакова.

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 Одним из погибших в Забайкалье шахтеров был житель Челябинска
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