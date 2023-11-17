09:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Появились кадры падения Варвары Медведевой на юниорском Гран-при в Самаре
Юная фигуристка рассекла голову при падении.
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В Самаре проходит этап юниорского Гран-при. Во время выполнения программы одна из фигуристок получила серьезную травму.
Кадры падения Варвары Медведевой стали публиковать в социальных сетях после прямого эфира на федеральном канале. Девушка выступала в парном катании с Павлом Астаховым. Во время выполнения программы фигуристка упала и ударилась головой об лед. О рассечении стало известно вечером, 16 ноября 2023 года. Несмотря на травму, спортсмены завершили выступление.
Напомним, с этапа юниорского Гран-при уже снялись два фигуриста. Софья Акатьева и Владислав Дикиджи не смогут участвовать по причине болезни.