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09:21 (мск), источник: Нижегородская правда

Три человека пострадали в ДТП с такси на проспекте Октября

Пострадавших госпитализировали в больницу им. Семашко с сотрясением мозга и ушибами.

Три человека пострадали в ДТП с такси на проспекте Октября. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Авария в Автозаводском районе произошла 16 ноября в 23:30. 58-летний водитель «Рено» при повороте налево не уступил дорогу «Хендаю», и автомобили столкнулись. При этом пострадала пассажирка «Рено» (на вид около 20 лет) и два молодых человека из второй машины, их возраст уточняется.

Пострадавших госпитализировали в больницу им. Семашко с сотрясением мозга и ушибами. Их точный возраст и диагнозы устанавливаются.

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