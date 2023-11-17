09:21 (мск), источник: Нижегородская правда
Три человека пострадали в ДТП с такси на проспекте Октября
Пострадавших госпитализировали в больницу им. Семашко с сотрясением мозга и ушибами.
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Три человека пострадали в ДТП с такси на проспекте Октября. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Авария в Автозаводском районе произошла 16 ноября в 23:30. 58-летний водитель «Рено» при повороте налево не уступил дорогу «Хендаю», и автомобили столкнулись. При этом пострадала пассажирка «Рено» (на вид около 20 лет) и два молодых человека из второй машины, их возраст уточняется.
Пострадавших госпитализировали в больницу им. Семашко с сотрясением мозга и ушибами. Их точный возраст и диагнозы устанавливаются.