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09:22 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородский спортивный журналист Максим Лебедев умер во сне

Максиму Лебедеву было 55 лет.

Спортивный журналист Максим Лебедев из Нижнего Новгорода умер во сне 16 ноября. Об этом рассказали в телеграм-канале ХК «Торпедо», болельщиком которого являлся журналист.

О предположительных причинах смерти сообщил журналист Павел Лысенков в своих социальных сетях. Он рассказал, что его товарищ лег днем отдохнуть и не проснулся.

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