09:22 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Нижегородский спортивный журналист Максим Лебедев умер во сне
Максиму Лебедеву было 55 лет.
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Спортивный журналист Максим Лебедев из Нижнего Новгорода умер во сне 16 ноября. Об этом рассказали в телеграм-канале ХК «Торпедо», болельщиком которого являлся журналист.
О предположительных причинах смерти сообщил журналист Павел Лысенков в своих социальных сетях. Он рассказал, что его товарищ лег днем отдохнуть и не проснулся.