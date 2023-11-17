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10:16 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровске автобус потерял управление из-за снегопада и врезался в фонарь

Транспортное средство повредило бампер и застряло в сугробе.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске водитель пассажирского автобуса не справился с управлением из-за снегопада и врезался в фонарь. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП произошло сегодня в 13:00 на территории Индустриального района. Водитель автобуса № 10 вёз пассажиров по улице Волочаевской. Из-за плохих погодных условий мужчина не справился с управлением, в результате чего автобус столкнулся с фонарным столбом.

Судя по кадрам с места происшествия, транспортное средство получило повреждения бампера и застряло в сугробе. Водитель и пассажиры не пострадали.

«В городе Хабаровске неблагоприятные дорожные условия. Соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал. Выбирайте скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, строго выполняйте предписания дорожных знаков», — обратилась к автолюбителям Госавтоинспекция.

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