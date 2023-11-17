10:09 (мск), источник: Югополис
В Сочи поднявшаяся после ливней горная река смыла дом (видео)
На дорогу сошел оползень.
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В поселке Головинка Сочи уровень горной реки Шахе после сильного ливня значительно поднялся. Днем 16 ноября, по словам местных жителей, один дом уже смыло, еще один — повис на обрывом. Берега под напором воды обрушаются, утверждает автор видео, разошедшегося в соцсетях.
В МЦУ Сочи сообщили, что в поселок направили сотрудников службы спасения. К вечеру четверга, по официальным данным, уровень воды в реках стабилизировался.
Еще один инцидент произошел в четверг, 16 ноября, в селе Пластунка. Там на дорогу сошел оползень. В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что грунт блокировал подъезд к частным домам.
Сильный ливень накрыл Сочи во второй половине дня. Некоторые дороги подтопило. Река Восточны Дагомыс поднялась до критических отметок.