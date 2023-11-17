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10:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В ГИБДД назвали причину ДТП на Серовском тракте, в котором пострадали 9 человек

В результате лобового столкновения ночью 17 ноября один из автомобилей загорелся.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов произошло лобовое столкновение двух автомобилей, один из которых загорелся. Инцидент случился 17 ноября на 191 километре автодороги — в ДТП пострадали девять человек.

Предполагается, что 29-летний мужчина из Верхней Салды за рулем Toyota Avensis по пути в сторону Екатеринбурга отвлекся от дороги. Из-за этого он потерял контроль над автомобилем и оказался на встречной полосе, где столкнулся лоб в лоб с LADA Largus под управлением 32-летнего мужчины, жителя Нижнего Тагила. После ДТП отечественный автомобиль загорелся.

— В результате ДТП пострадали 9 человек, пятеро из которых пассажиры автомашины LADA. В настоящий момент все пострадавшие доставлены в больницы городов Красноуральск и Кушва. Автомобиль LADA выгорел, восстановлению не подлежит, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Свердловской области.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы местного ОВД, а также сотрудники МЧС и скорая помощь.

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