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09:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Уральцев предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали новый способ незаконного перевода денег у абонентов оператора «Мотив», рассказали в пресс-службе оператора сотовой связи.

Источник: Jonas Leupe/CC0

Звонки были зафиксированы компанией на этой неделе. По ее данным, неизвестные представляются сотрудниками «Мотива» и говорят, что у абонента списаны все пакеты по тарифу, который теперь будет стоить две тыс. руб. Чтобы оставить прежнюю стоимость, пользователю предлагается подтвердить персональные данные и назвать проверочный код из SMS.

Оператор предупреждает, что настоящие сотрудники не запрашивают данные личных документов, если звонят с предложением подключить тарифы и услуги, а также не просят называть коды из SMS.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области участились случаи случаев обмана граждан через звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками ФСБ. По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, зачастую украденные у уральцев деньги идут через посредников на «финансирование бандеровцев».

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