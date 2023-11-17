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09:42 (мск), источник: dostup1.ru

Облсуд не стал выпускать из СИЗО депутата Челябинской гордумы Паутова

Облсуд не стал выпускать из СИЗО депутата Челябинской гордумы Виталия Паутова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Областной суд отказал в изменении меры пресечения депутату Городской думы, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры региона.

Там напомнили, что постановлением Центрального райсуда от 18 октября Паутову избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

«Сторона защиты обжаловала постановление первой инстанции, просила избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы», — говорится в комментарии.

По версии следствия, депутат, действуя в сговоре с гендиректором ООО «Челябинскавтотранс» Алексеенко, передал сотрудникам мэрии взятку в сумме 2 млн рублей. За эти деньги они незаконно выдали компании разрешение на строительство жилого дома в одном из районов Челябинска при отсутствии законных оснований на земельный участок. Уточняется, что все произошло в период с сентября 2017 года по июль 2020-го.

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