09:42 (мск), источник: dostup1.ru
Облсуд не стал выпускать из СИЗО депутата Челябинской гордумы Паутова
Облсуд не стал выпускать из СИЗО депутата Челябинской гордумы Виталия Паутова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«Областной суд отказал в изменении меры пресечения депутату Городской думы, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры региона.
Там напомнили, что постановлением Центрального райсуда от 18 октября Паутову избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
«Сторона защиты обжаловала постановление первой инстанции, просила избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы», — говорится в комментарии.
По версии следствия, депутат, действуя в сговоре с гендиректором ООО «Челябинскавтотранс» Алексеенко, передал сотрудникам мэрии взятку в сумме 2 млн рублей. За эти деньги они незаконно выдали компании разрешение на строительство жилого дома в одном из районов Челябинска при отсутствии законных оснований на земельный участок. Уточняется, что все произошло в период с сентября 2017 года по июль 2020-го.