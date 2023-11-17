09:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Школьный автобус наехал на пешехода возле остановки «улица Добролюбова» в Воронеже
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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Утром пятницы, 17 ноября, в Воронеже в районе остановки «улица Добролюбова» легковой автомобиль сбил пешехода. От удара тот отлетел, в результате чего на пешехода наехал школьный автобус. От полученных травм пешеход скончался. В социальных сетях очевидцы опубликовали фото с места происшествия.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что во время ДТП школьный автобус следовал без пассажиров — к месту посадки. Водитель автобуса прошел необходимый предрейсовый медицинский осмотр, включающий медосвидетельствование, и по его итогам был допущен к работе на линии.
В мэрии отметили, что стаж работы водителя составляет почти 40 лет, и за это время подобных инцидентов не было.
— В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все детали и обстоятельства произошедшего. Приносим соболезнования родным и близким погибшего, — сказали в городской администрации.
Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию о ДТП в региональном ГУ МВД.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о другом смертельном ДТП, которое произошло в областном центре. В микрорайоне имени Буденного на Степной улице автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 37-летний местный житель, сбил пешехода — женщину в возрасте около 70 лет. Личность погибшей устанавливается.