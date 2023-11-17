10:10 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Еще один человек скончался от коронавируса в Башкирии
В Башкирии за прошедшие сутки диагностировали коронавирус у 139 человек.
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По данным минздрава РБ, всего в республике подтвердили 376 261 случаев коронавирусной инфекции. Общее число умерших составляет 6 114 человек (+1 за сутки).
Всего выздоровели 368 182 пациентов, в том числе 21 — за последние сутки. В стационарах сейчас лечатся 179 человека. Амбулаторное лечение проходят 1786 человек.