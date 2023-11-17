11:10 (мск), источник: АиФ Омск
В расследовании Росавиации о посадке рейса Сочи-Омск в поле нашли 15 ошибок
Центральный аппарат ведомства постановил возобновить расследование.
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Росавиация возобновила расследование посадки рейса Сочи-Омск в поле — в нём нашли ошибки. Оказалось, изначально его готовило Западно-Сибирское территориальное управление ведомства, но их отчёт был отклонён.
О подробностях этого дела изданию «Известия» стало известно из анализа расследования, которое оказалось у него в распоряжении. Всего у Росавиации возникло около 15 замечаний.
Например, в отчёте указано, что командир судна обоснованно побоялся сесть в Омске — это подтвердила комиссия. Но данное заявление противоречит состоянию самолёта и посадочной полосы.
Кроме того, Центральный аппарат ведомства отметил «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, проблемы в их коммуникации, отсутствие должно подготовки и непонимание ими индикаций систем воздушного судна.
Теперь Росавиация требует не просто восстановить расследование, а включить в комиссию для него трёх человек из руководства ведомства. Ими должны стать заместитель главы агентства Андрей Добряков, начальник Управления лётной эксплуатации Владимир Израилев и замначальника Управления поддержания летной годности воздушных судов Александр Сысоев.