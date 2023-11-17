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10:32 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Загорелась одежда. В Минске при пожаре на кухне погибла хозяйка квартиры

Ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Причина пожара устанавливается.

Источник: belta.by

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в квартире погибла женщина. Об этом БЕЛТА рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В 11.25 спасателям сообщили о пожаре в Советском районе столицы на ул. Гикало, 12. Работники МЧС выяснили, что произошло загорание одежды на хозяйке квартиры в кухне трехкомнатной квартиры. Ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки в Минске зарегистрированы три пожара, на которых погибли два человека. На оказание технической помощи спасатели выезжали 11 раз.

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