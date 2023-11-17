10:35 (мск), источник: Комсомольская правда
В Гурьевске из горящего дома спасли пять человек
В их числе оказались двое маленьких детей.
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Серьезный пожар случился в Гурьевске. Там на улице Садовой горел четырехэтажный кирпичный дом. На третьем этаже в двухкомнатной квартире выгорела комната на площади 15 квадратных метров.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, было спасено пять человек, в том числе двое детей 4 и 6 лет.
Также пожарные эвакуировали шесть человек из соседних квартир.
Никто из людей не пострадал.