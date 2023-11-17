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10:29 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Ивьевском районе легковушка наехала на велосипедиста

В четверг, 16 ноября, около 9 часов утра 38-летний водитель автомобиля Alfa Romeo двигался на 95-м километре автодороги «Барановичи-Новогрудок-Ивье». Впереди него попутно ехал на велосипеде 71-летний мужчина. Когда велосипедист поворачивал налево в направлении деревни Дындылишки, на него был совершен наезд.

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На автодороге «Барановичи-Новогрудок-Ивье» в Ивьевском районе легковой автомобиль сбил велосипедиста, мужчина доставлен в больницу. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В четверг, 16 ноября, около 9 часов утра 38-летний водитель автомобиля Alfa Romeo двигался на 95-м километре автодороги «Барановичи-Новогрудок-Ивье». Впереди него попутно ехал на велосипеде 71-летний мужчина. Когда велосипедист поворачивал налево в направлении деревни Дындылишки, на него был совершен наезд.

В результате ДТП велосипедист получил многочисленные переломы. Он доставлен в местную больницу.

По факту ДТП назначена проверка.

ГАИ просит водителей при движении по загородным дорогам, при объезде уязвимых участников дорожного движения, быть внимательными, так как их намерения в движении могут быть непредсказуемыми.

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