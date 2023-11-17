Выехал на встречку: в ДТП под Севастополем пострадали три человека

ДТП произошло накануне на подъезде к поселку. По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2109» не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ГАЗ» под управлением 42-летнего водителя.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа и два пассажира второго автомобиля получили травмы и доставлены в городскую больницу», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В полиции уточнили, что признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.