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10:43 (мск), источник: РИА Крым

Выехал на встречку: в ДТП под Севастополем пострадали три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей возле поселка Кача под Севастополем, правоохранители начали проверку по факту аварии. Об этом сообщили в полиции города.

Источник: ГУ МВД

ДТП произошло накануне на подъезде к поселку. По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2109» не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ГАЗ» под управлением 42-летнего водителя.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа и два пассажира второго автомобиля получили травмы и доставлены в городскую больницу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В полиции уточнили, что признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

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